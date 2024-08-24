ЗСУ продовжують просуватись у Сужді: в ISW проаналізували напрямки

Наступ українських військ у районі Суджі Курської області Росії триває. Зокрема, захисники просунулися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі), уздовж траси Суджа-Суходолівка, та, імовірно, проводять атаки в районі Саморядового та Козирівки.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Наголошують, що наразі бойові дії тривають увздовж всієї лінії зіткнення на Курщині.

Дивіться також У Росії створили "нові" групи військ для захисту Курщини: що з ними не так

Українські війська продовжували незначне просування в районі Суджі на тлі триваючих українських операцій в Курській області,

– ідеться у звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, підтвердили, що українські військові нещодавно мали успіхи далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

Просування ЗСУ на Курщині

Фіксують просування українських сил на північ від Мартинівки (північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

При цьому є дещо суперечливі дані про бої на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка, але в цьому районі, ймовірно, діють мобільні групи українських військ.

Російські війська нібито знову зайняли Спальне і Крупець (обидва на південний схід від Суджі), але ситуація в цьому районі залишається невизначеною.

Нібито, окупанти відбили українську механізовану атаку біля Олександрівки (на північний схід від Коренево).

Важливо! Разом з тим аналітики наголосили, що 22 і 23 серпня бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення в Курській області.