ЗСУ провели контрнаступ біля Мар'їнки: ворог відступив, Україна контролює місто

Українські захисники здійснили успішну контратаку на Донеччині. Вони звільнили місто Мар'їнка.

Про це 19 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"На Донецькому напрямку, біля міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", – розповіли у ЗСУ.

Що відбувалось у Мар'їнці

Речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко розповіла, що Мар'їнка є однією з найгарячіших точок у війні. Російські вбивці по кілька разів на добу атакують місто.

За словами Ігнатченко, росіяни застосовували у Мар'їнці фосфорні бомби. Вона додала, що населений пункт перетворюється на руїни.

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