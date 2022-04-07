ЗСУ розбили на металобрухт війська 38 бригади Росії

Деколи все що, залишається від російської армії загарбників після зустрічі з українським захисниками - гора металобрухту. Так сталося і з 35-ю бригадою окупантів.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало фотографії металобрухту, яке на Росії до цього гордо називалося "38-ма окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада". Там вона навіть вважалася "елітною".

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Як саме була знищена ця бригада, українські військові поки не повідомляють.



Залишки російської техніки після бою з українцями / Фото СтратКом ЗСУ



Купа металобрухту, який був військовою технікою росіян / Фото СтратКом ЗСУ

Варто відзначити, що ця бригада має назву "Вітебська", але вона не з Білорусі. Місце її постійної дислокації – село в Амурській області. "Вітебською" вона стала, бо так називалася її попередниця – 31-а гвардійська стрілкова дивізія під час Другої світової війни. Вона брала участь в битві за Вітебськ, і так отримала свою назву.



Українці розбили "Вітебську" бригаду / Фото СтратКом ЗСУ