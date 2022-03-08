ЗСУ розбили ворожу колону на Харківщині: відеофакт

Українські військові продовжують знищувати цілі колони окупантів. Цього разу вдалося ліквідувати рашистів на Харківщині.

На опублікованому в мережі відео показали, який зараз має вигляд дорога з Харкова до селища Старий Салтів. А вона – всіяна рештками російської колони.

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Судячи із кадрів, це саме тилова колона окупантів, яка перевозить пальне, боєприпаси та їжу. Зупиняти цю техніку вкрай важливо, адже без її вмісту загарбники стають безпорадними.

Розбита ворожа колона на Харківщині: дивіться відео

До слова, не лише військові, а й цивільні можуть ліквідовувати тилові колони ворога. Раніше в Міноборони проінструктували українців, як це робити.

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