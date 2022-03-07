ЗСУ розбили колону російських бензовозів під Прилуками: відеофакт

Чернігівщина продовжує давати гідну відсіч окупантам! Черговий доказ цьому – відео розбитої колони російських бензовозів поблизу міста Прилуки.

ЗСУ вдалося зупинити тилову колону ворога, яка перевозить пальне, боєкомплекти та їжу. А без цього окупанти стають безпорадними.

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При цьому в бензовозах повно солярки, яка тепер піде на потреби наших військових. "Наступати на Київ без пального буде трохи проблематично", – зазначив військкор Андрій Цаплієнко.

Погодьтеся, список речей, на які можна дивитися вічно, поповнився новим пунктом – кадрами розбитої російської техніки. Тож насолоджуйтеся!

Розбита колона бензовозів під Прилуками: відео (увага, є нецензурна лексика)

Міноборони радить цивільним цілитися саме в тилову колону. Вона не броньована, тож зупинити її можна всіма доступними способами: використовуйте мисливську зброю, "коктейлі Молотова" або ж створюйте перешкоди на дорогах.

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