У ЗСУ розповіли, за яких умов залучатимуть строковиків до оборони держави

Солдатів строкової служби наразі не залучають до оборони держави. Це робитимуть лише в одному випадку.

Строковики захищатимуть Україну від російських орків у тому випадку, якщо бойові дії розпочнуться на раніше мирній території. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач.

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Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні ООС їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує,

– сказав Горбач.

Він додав, що обставини можуть складатися так, що на вчорашній мирній території будуть бойові дії. Тоді строковиків на рівні з усіма будуть залучати до оборони цих військових частин.

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