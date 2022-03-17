ЗСУ серйозно потовкли авіаційні підрозділи окупантів, – Генштаб

Збройні Сили України продовжують героїчно відбиватися від російських окупантів. В деяких підрозділах ворожої армії вже починаються проблеми.

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ. Так, українські військові завдали значних втрат авіаційним підрозділам 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії окупантів.

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Втрати виявилися настільки значними, що льотний склад ворога надзвичайно деморалізований. Генштаб повідомляє про випадки, коли військові спеціально пишуть рапорти на звільнення, щоб не брати участь у війні Росії проти України.

Авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

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