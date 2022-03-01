ЗСУ спалили колону російських військових, які намагалися втекти, – голова Кіровоградської ОВА

Хороші новини із Кіровоградщини! Там наші Збройні сили зупинили наступ окупантів, стерши ворожу бронетехніку з лиця землі.

Про це повідомила голова Кіровоградської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВА) Марія Чорна. За її словами, колона російських військових рухалася з боку Миколаєва та дійшла до села Баштанки.

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Там рашисти зустріли жорстокий спротив: наша авіація розбомбила їхню бронетехніку, а місцеві тероборонці ганяли окупантів полями.

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У підсумку загарбники втекли в бік Нового Бугу. Та і це їх не врятувало. Наші ЗСУ обстріляли та спалили решту російської колони – а це кілька десятків одиниць бронетехніки.

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"Станом на зараз наступ зупинений. Але не втрачаємо пильність. Ворог дуже підступний", – наголосила Марія Чорна.

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