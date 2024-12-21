У Збройних Силах створили спеціалізований підрозділ: чим займатиметься

В Україні створили спеціалізований підрозділ. Він буде у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Це ще один доказ того, що наша держава дотримується норм міжнародного права.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про новий підрозділ у ЗСУ

У Генштабі наголосили, ЗСУ вкотре підтверджують дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, положень Гаазької конвенції 1954 року і двох протоколів до неї щодо створення спеціалізованого підрозділу з захисту культурної спадщини.

Підрозділ із захисту культурної спадщини буде у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ. До його складу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту й попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії, а також музейної справи.

Основним завданням є координація дій, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню об'єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Додали, ця ініціатива ще один доказ того, що наша держава дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов'язання, максимально використовує всі механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту.

До речі, рішення про новий підрозділ ухвалив Олександр Сирський. Його затвердили спільною директивною Міноборони та Головнокомандувача. Зробили це після численних консультацій з Мінкультом, громадськістю та міжнародними партнерами.

Довідка. Гаазька конвенція 1954 року – головний міжнародний договір у сфері захисту культурних цінностей від небезпек збройних конфліктів. Цей документ став першою міжнародною угодою універсального характеру, що зосереджена виключно на захисті культурних цінностей під час збройного конфлікту.



Наша держава ратифікувала Перший Протокол про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту у 1956 році, Другий – у 2020 році.