ЗСУ та тероборона перехопили ініціативу, але ворог досі хоче оточити Київ і Харків

Українські військові та тероборона перехопила ініціативу у наступі. Втім, окупант досі намагається оточити Київ та Харків.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов та додав, що російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву.

Увага Російське командування вже використало в Україні щонайменше 95% підготовлених БТГр

Українські військові і сили ТРО на сьогодні перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей,

– наголосив Олексій Данілов.



​Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!