ЗСУ та Тероборона тримають оборону Києва, – Міноборони
25 лютого 2022 , 17:22Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Міноборони
Українські військові тримають оборону Києва. Таку інформацію оприлюднили у Міноборони України.
Однак ворог продовжує завдавати піступні авіаційні та артилерійські удари по об'єктах цивільної інфраструктури.
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Як повідомили у відомстві, російські війська продовжують зазнавати втрат серед особового складу та техніки.
Збройних сил України спільно з силами Територіальної оборони тримають оборону міста Києва та раніше визначених рубежів,
– зазначили у пресслужбі Міноборони.
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