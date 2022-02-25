ЗСУ та Тероборона тримають оборону Києва, – Міноборони

Українські військові тримають оборону Києва. Таку інформацію оприлюднили у Міноборони України.

Однак ворог продовжує завдавати піступні авіаційні та артилерійські удари по об'єктах цивільної інфраструктури.

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Як повідомили у відомстві, російські війська продовжують зазнавати втрат серед особового складу та техніки.

Збройних сил України спільно з силами Територіальної оборони тримають оборону міста Києва та раніше визначених рубежів,

– зазначили у пресслужбі Міноборони.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!