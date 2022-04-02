ЗСУ і ТрО передали "привіт" російським окупантам: знищили важку вогнеметну систему "Буратіно"
2 квітня 2022 , 09:15Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські захисники продовжують нищити ворожу техніку росіян. Цього разу ЗСУ та ТРО ліквідували вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно"
Важка система, яка могла знищувати українські міста, тепер перетворилася на металобрухт завдяки зусиллям українських захисників.
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На відео, яке опублікував Генштаб ЗСУ, видно, як українці двічі влучають у системи окупантів.
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