ЗСУ трофеями отримали чи не більше техніки, ніж за 8 років від ОПК

До Збройних сил України в ролі трофеїв надійшло дуже багато техніки окупаційних військ. За час війни бронемашин і танків ЗСУ отримали більше, ніж від українського ОПК за 8 років.

Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими окупанти обстрілюють наші мирні міста. Про це повідомив Міністр Оборони Олексій Резніков 4 березня.

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До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК,

– мовиться в повідомленні.

Резніков наголошує, що усі ці снаряди повернуться у бік ворога. Відомо, що окупанти втратили понад 9 тисяч військових.

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