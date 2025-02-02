"На росіян чекає складний період": чим важливе ураження ЗСУ командного центру росіян на Курщині

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України 31 січня успішно вдарили по командному пункту угруповання військ "Курськ" у Рильську, що на Курщині. Внаслідок знищення пункту росіяни певний час будуть повністю дезорієнтовані.

Окупантам буде потрібен час на відновлення координаційних дій щодо наступів, а поновити кадрів практично неможливо. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що ЗСУ можуть скористатись успіхом для власних наступів.

Дивіться також Вчилися долати водні перешкоди: російські контрактники втопилися на Херсонщині

Наслідки ураження російського командного центру

Генерал армії зауважив, що Україна вже перейшла до ударів в глибокий тил ворога, знищуючи військові об'єкти інфраструктури, пускові установки, нафтопереробні заводи та аеродроми.

Найголовніше у прифронтовій зоні – можливості Сил оборони знищувати тактичні та стратегічні командні пункти росіян, які планують наступальні операції.

Знищення командного пункту такого рівня дезорганізує роботу всієї фронтової мережі – це 65 тисяч різних підрозділів, які зараз перебувають у форматі наступальних дій,

– підкреслив Маломуж.

Мовиться про усі підрозділи, які працюють з ракетними системами, артилерією, бронетехнікою та авіацією. Адже уся структура, яка відповідала за віддачу наказів, контролем над їх виконанням та координацію дій окупантів перебувала у цьому командному пункті.

Якщо координацію наступальних операцій вдалось нейтралізувати на кілька днів, то поновити кадри найближчим часом практично неможливо. Росіянам потрібно буде замінити і вищий командний склад, і середню ланку, і операторів, які організовували роботу безпосередньо в штабі,

– пояснив генерал армії.

Маломуж додав, що українські військові також можуть використати удар для наступу, адже ворог не зможе швидко та якісно організувати свою роботу.

До речі, в Інституті вивчення війни повідомили, що українські військові просунулись вздовж вулиці Новоселівка у північно-західній частині села Погребки, що розташовано на північний захід від Суджі. Російські пропагандисти заявляли про успішні просування російських окупантів, але аналітики цю інформацію спростували.