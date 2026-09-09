ЗСУ уразили місце запуску ударних БпЛА та російський катер "Мангуст"

Сили оборони України 8 вересня та в ніч на 9 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Під ударом опинилися місце зберігання та запуску ударних БпЛА біля Донецька, патрульний катер "Мангуст" в ройоні Севастополя та багато іншого.

Про це повідомляє Генштаб.

Які ворожі об'єкти було уражено?

У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських окупантів.

Водночас у Козачій бухті Севастополя, що на тимчасово окупованій території Криму, уражено швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст". Наразі ступінь пошкодження судна уточнюється.

Цей російський катер призначений, зокрема, для патрулювання та охорони морських районів, а також боротьби з маломірними цілями. Його довжина становить близько 20 метрів, максимальна швидкість – до 50 вузлів, тобто понад 90 кілометрів на годину, а екіпаж може налічувати до шести осіб.

Крім того, на території окупованого Криму українські військові уразили важливі засоби розвідки. В Оленівці уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіно – антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.

Українські військові також завдали ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення російських військ. Так, у Докучаєвську Донецької області уражено склад безпілотників. У Фащівці Луганської області під удар потрапив склад боєприпасів підрозділу "Рубікон".

Ще один склад боєприпасів російських окупантів уражено в Селидовому на Донеччині.

Тим часом ГУР провело масштабну кібероперацію проти російської корпорації "Московський інститут теплотехніки", яка бере участь у розробці ракетного озброєння. Українські розвідники отримали дані про структуру підприємства, його розробки, керівництво та працівників.