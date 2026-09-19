Сили оборони уразили пункти управління БпЛА, полігон і склади боєприпасів росіян

Українські військові завдали масштабної серії ударів по тилових об'єктах російських окупантів. Під вогонь потрапили ворожі центри керування безпілотниками, тренувальний полігон і місця зберігання боєприпасів.

Протягом 18 та в ніч на 19 вересня оборонці відпрацювали по низці важливих цілей загарбників. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, географія успішних атак охопила Донецьку, Запорізьку області та навіть територію Росії.

Деталі ударів по окупантах

Найбільше дісталося ворожій інфраструктурі керування дронами. Українські бійці успішно атакували пункти управління БпЛА в районах Луганського та Покровська на Донеччині, а також поблизу Володимирівки, Вербового, Добропілля та Рівнопілля у Запорізькій області. При цьому біля Новопрокопівки вдалося накрити одразу два такі центри.

Окрім цього, у Запорізькій області під удар потрапив російський полігон "Восточный", розташований поблизу тимчасово окупованої Новопетрівки. На Донеччині українські сили знищили склад матеріально-технічних засобів у Рибинському та склад боєприпасів у районі Амвросіївки.

Також військове командування підтвердило результати попередньої атаки, яка відбулася 17 вересня. Тоді оборонцям вдалося пошкодити російську радіолокаційну станцію 80П6 поблизу населеного пункту Митюлі у Смоленській області.

Робота по ключових військових цілях противника триває,

– наголосили у відомстві.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники завдали нищівних ударів по аеродрому Саки в окупованому Криму. Там вдалося знешкодити наземну станцію управління важкими безпілотниками "Оріон".

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, днями Сили оборони успішно уразили місця зберігання та запуску ударних дронів у Донецьку, а також кілька станцій РЕБ на території Брянської області.