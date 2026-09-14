Удар по Сочі та Криму: ЗСУ уразили РЛС комплексу С-400 "Тріумф" та бази БпЛА окупантів

Сили оборони України протягом 13 вересня та в ніч на 14 вересня уразили радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400 "Тріумф" у Сочі та низку інших військових об'єктів ворога. Внаслідок успішних ударів знешкоджено бази запуску безпілотників, пункти управління, станції зв'язку та навігаційне обладнання окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ліквідація баз безпілотників та пунктів управління

Ключовим елементом успішної операції стало ураження багатофункціональної радіолокаційної станції 92Н6 у Краснодарському краї Росії.

Важливо! Ця система є одним із головних компонентів зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф", адже саме вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них ракет.

Окрім об'єктів ППО на території країни-агресорки, українські військові завдали ефективних ударів по інфраструктурі ворожих ударних дронів. У районах Курська та окупованого Донецька уражено місця зберігання, підготовки та безпосереднього пуску БпЛА.

Водночас у Новогродівці на Донеччині сили агресора втратили пункт управління БпЛА одного з підрозділів.

Ураження об'єктів навігації та зв'язку

На території Брянської області Росії українські підрозділи ліквідували 3 радіолокаційні станції противника у населених пунктах Літиж, Тростенчик та Липовець. Додатково у Рохмановому, Красному Стязі та Камені цієї ж області знищено 3 ворожі ретранслятори.

Важливого удару зазнала військова інфраструктура окупантів у Криму. У районі аеродрому Саки на тимчасово окупованому півострові уражено радіосистему ближньої навігації, яку загарбники використовували для забезпечення польотів.

Наразі ступінь завданих російським військам збитків уточнюється, а системна робота по ключових військових цілях ворога триває.

Що відомо про можливу ліквідацію російського офіцера?

За інформацією ворожих медіа, генерал-лейтенант Сергій Мільчаков, ймовірно, загинув у результаті удару по штабу 51-ї армії Південного військового округу Росії.

Мільчаков очолював 51-шу загальновійськову армію, яка бере участь у війні проти України. Також він мав звання "героя Росії". Раніше його ім'я згадувалося у розслідуваннях, пов'язаних із корупцією та ймовірним наркоторгівлею серед військовослужбовців цієї армії.