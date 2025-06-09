ЗСУ вдарили по аеродрому "Саваслейка", ймовірно, уражено МіГ-31К, – Генштаб

У ніч проти 9 червня ССО спільно з іншими складовими Сила оборони вдарили по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області. Звідти регулярно злітають винищувачі МіГ-31К

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про ураження літаків на "Саваслейці"

У ЗСУ зауважили, що російський агресор використовує аеродром "Саваслейка" для ударів по території України.

З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал",

– вказують у ЗСУ.

За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, це літаки МіГ-31 та Су-30/34. Результати бойової роботи уточнюються.

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Також цієї ночі Сили оборони вдарили по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії у Чебоксарах. Мовиться про АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро" у Чебоксарах, яке виготовляє навігаційне обладнання. Відомо, що це підприємство забезпечує постачання адаптивних антен "Комета" для різного виду високоточного озброєння. Зокрема, ці антени використовуються в ударних БпЛА типу "Шахед".