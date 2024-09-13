Детонація тривала 5 годин: нові деталі ураження складу БК біля Маріуполя

Неподалік тимчасово окупованого Маріуполя дрони уразили великий російський склад БК. Це вже друга атака поспіль у логістичному трикутнику Мелекіне – Портівське – Рибацьке.

Детонацію після ураження складу з боєприпасами чув увесь Маріуполь, хоч місце влучання було за 15 кілометрів. Детальніше про атаку дронами 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Дивіться також Є погана новина, – Андрющенко розповів неприємну правду про плани росіян у Маріуполі

Потужні удари по російських складах

У ніч на 13 серпня на хуторі Глибоке, що неподалік окупованого Маріуполя, прилетіло по російському складу боєприпасів. Це був доволі великий склад, на якому зберігалося чимало БК.

Ураження відбулося близько опівночі, а детонація лунала аж до 5 ранку. На цьому складі росіяни, зокрема, зберегли ракети для перезарядження ППО. Є попередня інформація, що одну з систем ППО було пошкоджено. На жаль, детальних даних про втрати ще немає,

– розповів Петро Андрющенко.

Фактично це продовження атаки, яка розпочалася у ніч на 12 серпня. Тоді також уразили склад з БК у селищі Мелекіне – приблизно за чотири кілометри від складу у Глибокому.

"Увесь Маріуполь та Маріупольський район чув вчорашню детонацію. Від кордону Маріуполя до точки влучання приблизно 15 кілометрів, тобто можна уявити, яким потужним був склад та удар, що через таку відстань люди чули детонацію та навіть вібрацію у будинках", – наголосив Андрющенко.

За даними радника мера Маріуполя, дві ночі поспіль ударів завдали дронами. Російська ППО впоратися з ними не могла. Воно й не дивно, адже у ніч на 12 вересня росіяни повідомляли про 70 дронів, а у ніч на 12 вересня – про 50.

Дані про місце розташування складів надійшли від Маріупольського спротиву. До слова, ураження російських військових об'єктів – це нагадування маріупольцям, які опинилися в окупації, про те, що Україна обов'язково поверне загарбані росіянами території.