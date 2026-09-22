ЗСУ розбили склади та пускові установки ударних БпЛА в Росії

Українські військові успішно атакували російську базу зберігання та запуску безпілотників на території Орловської області. Внаслідок удару ворог втратив кілька складських приміщень та спеціальні установки для запуску дронів.

Операцію провели 21 вересня поблизу населеного пункту Цимбулова, зазначили у Генштабі. Там розташовувався важливий об'єкт, де окупанти готували до бойових вильотів свої ударні апарати.

Що вдалося знищити

Під час атаки українські сили зафіксували влучання щонайменше у 3 складські приміщення, де спалахнула пожежа. Крім того, суттєвих пошкоджень зазнав майданчик для запуску реактивних безпілотників та 5 пускових установок.

Сили оборони України систематично та пріоритетно уражають місця зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА,

– наголосили військові.

Головна мета цих дій полягає у тому, щоб позбавити російську армію можливості тероризувати мирні українські міста.

Нагадаємо, що у ніч на 22 вересня Сили оборони також уразили "Башнефть-УНПЗ" та Куйбишевський НПЗ у Росії. Сукупна потужність переробки на обох об'єктах сягає понад 14 мільйонів тонн нафти на рік.

Після ударів там спалахнули пожежі.