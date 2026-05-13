ЗСУ успішно вгатили по окупантах: уражено термінал "Таманьнефтегаз" та завод "Ярославський"

Сили оборони України 12 та в ніч на 13 травня завдали ударів по важливих об'єктах росіян. Було уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" та нафтопереробний завод "Ярославський".

Про атаку ЗСУ та наслідки для російських окупантів розповіли в Генштабі.

Що відомо про атаку на термінал "Таманьнефтегаз"?

У Краснодарському краї Росії ЗСУ вгатили по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз". На місці виникла масштабна пожежа, а масштаби завданих збитків уточнюються.

"Таманьнефтегаз" – один з найважливіших для Росії нафтових терміналів, який забезпечує пальним окупантів. Він розташований поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря.

Окрім термінала, ЗСУ знищили й ворожі командно-спостережні пункти та пункт управління БпЛА на тимчасово окупованій території Донеччини.

Які наслідки удару по заводу "Ярославський"?

У Генштабі повідомили, що Сили оборони України також вгатили по нафтопереробному та газопереробному заводах росіян:

На заводі "Ярославський" ворог виготовляв бензин, дизельне та реактивне пальне;

Завод "Астраханський" – забезпечував потреби воєнно-промислового комплексу росіян. Внаслідок ударів на місці виникла пожежа.

