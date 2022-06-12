ЗСУ успішно відбивають штурм росіян: у Генштабі розповіли про ситуацію на основних напрямках

Триває 109 день повномасштабного вторгнення Росії, українські захисники успішно відбивають атаки загарбників. Найскладніша ситуація залишається на Сєвєродонецькому напрямку.

У відомстві наголосили, що окупанти зазнають важких втрат на всіх напрямках, де атакують українських захисників або де відбуваються активні бойові дії.

Читайте також: Щоб звинуватити ЗСУ: на Херсонщині окупанти планують обстріли урочистостей до "дня Росії"

Ситуація на основних напрямках фронту

Без суттєвих змін доба минула на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Лише на Сіверщині росіян обстріляли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку росіяни атакували, щоб покращити тактичне положення та удосконалюють оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук. Також окупанти завдали ударів з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам: Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки. Також росіяни безуспішно штурмували в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

Битва за Донбас

На Слов’янському напрямку українські бійці відбили ворожий штурм на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

На Донецькому напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій українських військ вздовж усієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку росіяни активних дій не проводили, тільки обстрілювали підрозділи ЗСУ, та готується до наступу.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни систематично атакують на позиції ЗСУ з метою сковування їхніх дій та недопущення перегрупування.

Південь України

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони. Ворог завдав вогневого ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

До теми дивіться відео про актуальну ситуацію на фронті: