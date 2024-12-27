ЗСУ взяли в полон солдат КНДР: вони були важко поранені, їх не вдалося реанімувати

Президент Зеленський розповів про важку ситуацію на фронті. Також глава держави прокоментував великі втрати серед північнокорейських солдатів на Курщині.

"Щойно я провів зустріч із представниками бізнесу України – наші українські компанії, наші регіони. Різні галузі: оборонні, аграрні, фармацевтика, банки. Я вдячний усім за роботу в Україні, заради України, і для нас дуже важливо зберегти підтримку бізнесу, нормальну роботу українських підприємств, наші робочі місця в державі. Ми обговорили конкретні питання, які обов’язково розв’яжемо. Економічна основа – це основа і соціального життя, і нашої оборони.

Я провів сьогодні Ставку, була окрема доповідь Головкома Сирського щодо фронту. Донецькі напрямки – найбільш жорсткі, Запоріжжя, Херсон, Харківщина. Деталі щодо Курщини – бої за участі північнокорейських військових. У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон – їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян.

Є сьогодні важливе рішення Сполучених Штатів Америки щодо нашого регіону – санкції проти Іванішвілі в Грузії. Ми до цього закликали. Україна вже застосувала свої санкції і проти цього фактичного правителя Грузії особисто, і проти його спільників. Ми не будемо толерувати, що вони здають Грузію під контроль Росії. І важливо зберегти реальну незалежність Грузії. Я дякую Америці за підтримку. І це варто підтримати на рівні всієї Європи – кожної країни, всіх інституцій: потрібні реальні санкції та справжній тиск на цю групу товаришів у Тбілісі, яким найбільше подобається Москва. Хай у Москві зрештою й опиняться.

Хороша розмова була сьогодні з Президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Я відзначив результати Хав’єра в економічних реформах – є в нього успіхи, які можуть взяти й інші у світі. Дуже правильний приклад економічного зростання допомагає всім. Я подякував Аргентині за підтримку України – Хав’єр був на Саміті миру, який ми організували цього року. Були сто держав і міжнародних інституцій, були представлені всі частини світу. І саме так ми маємо рухатись і надалі – залучати до тиску на Росію й заради наближення миру всіх партнерів. Будемо збільшувати нашу співпрацю з Аргентиною – і економічну, і політичну, і безпекову.

І ще одне.

Сьогодні був новий формат у роботі всередині країни – зустріч представників національних спільнот. Це й про повагу, і про політику. Кожна спільнота своїм голосом, своєю неформальною дипломатією може допомогти нам усім, усій нашій державі швидше прийти у Євросоюз, швидше досягти результатів у перемовинах щодо вступу України в ЄС. І я вдячний усім, хто саме так допомагає. Це українська мета, яку ми реалізуємо. Обов’язково", – йдеться у зверненні Зеленського.

