Влучання в склади з КАБами та можливе ураження ППО: ЗСУ атакували "Морозовськ" і низку нафтобаз

Вночі 3 серпня Росію атакували більш як 70 безпілотників. У Генштабі розповіли про наслідки української атаки.

Так, Силам оборони вдалося вкотре уразити аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

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Атака на аеродром та нафтобази

Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України,

– написали у Генштабі.

Також ЗСУ уразили низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Є інформація щодо влучання та загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Атака на Росію 3 серпня 2024 / фото Генштабу

Голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко також вказав, що цієї ночі було уражено військову частину ГРУ.

"Доволі потужна робота наших сил цієї ночі: аеродроми, нафтобази, військова частина ГРУ – це все в Курській, Ростовській, Бєлгородській областях. Нарощуємо – це добре", – написав він.