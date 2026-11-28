Сили оборони України завдали удару по пункту постійної дислокації російського підрозділу "Рубікон" у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули понад 30 російських військових, ще до 70 дістали поранення.

Про це повідомили в Угрупованні військ (сил) "Південь".

Що відомо про удар по базі "Рубікону" в Бердянську?

За даними українських військових, унаслідок удару знищено навчально-тренувальну базу, де готували російських операторів безпілотників. Також уражено місця розташування особового складу та зберігання БпЛА. Крім того, підтверджено ураження представників керівного складу підрозділу.

Після атаки в районі об'єкта неодноразово детонували боєприпаси. За повідомленнями очевидців, значну кількість російських військових доправили до місцевої лікарні, а тіла загиблих, за наявною інформацією, вивезли до Маріуполя.

Водночас у ЗСУ зазначили, що попередні втрати противника можуть становити понад 30 загиблих і до 70 поранених.

Як проходила операція: дивитись відео

Хто організував операцію?

Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об'єднаної вогневої підтримки угруповання військ (сил) "Південь".

До виконання завдання долучилися Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, Центр спеціальних операцій СБУ "Альфа", 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe" та 427-ма окрема бригада безпілотних систем "Рарог".

Зазначимо, що українські оборонці завдають таких атак не вперше. Раніше бійці вже атакували центр бойового загону "Рубікон" у Бердянську, систематично вибиваючи пілотів і командування ворожих дронів.