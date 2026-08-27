ЗСУ вдарили по командних пунктах окупантів у Донецьку та об'єктах у Криму

Українські військові завдали чергової серії ударів по ключових об'єктах російських окупантів на фронті та в тилу. Під прицілом опинилися важливі пункти управління, військова техніка та об'єкти критичної інфраструктури ворога.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Які подробиці виконаних операцій?

Протягом 26 серпня та в ніч на 27 серпня підрозділи Сил оборони уразили ракетами повітряного базування основні і запасні командні пункти загарбників у районі Донецька.

Крім того, українські захисники завдали успішних ударів по ремонтно-відновлювальному підрозділу росіян біля Чонгара на Херсонщині та пункту управління безпілотниками в Оленівці в анексованому Криму.

Також вогневого ураження зазнали райони зосередження живої сили противника біля Новопетрівки Запорізької області та у Восході на території Кримського півострова.

Деталі уражень та підтверджені втрати ворога

Наразі ступінь завданих збитків та точні втрати окупантів уточнюються. Водночас у військовому командуванні поділилися підтвердженими даними щодо попередніх успішних операцій.

Зокрема, аналіз додаткових відомостей засвідчив, що під час атаки 25 серпня на нафтопереробний завод "Афипский" у Краснодарському краї Росії було пошкоджено технологічну установку ЕЛОУ АТ, установку газофракціонування та ділянку трубопроводу.

У Генштабі наголошують, що системна робота по ключових об'єктах російських загарбників триває.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Сили оборони завдали чергових успішних ударів по окупантах. Також оборонці атакували місце з БпЛА, склади та ретранслятори росіян.

До слова, 27 серпня, безпілотники атакували Башкортостан. У Благовіщенську, де розташований склад одного з найбільших російських маркетплейсів Ozon, після атаки спалахнула пожежа.