Ще один подарунок на день народження Буданова: ЗСУ уразили склад боєприпасів у Криму

Вдень 4 січня у Криму пролунало кілька вибухів. Українські захисники атакували ворожі об'єкти, зокрема командний пункт під Севастополем.

Тепер стало відомо, що Силам оборони вдалося також ліквідувати ворожий склад з боєприпасами.

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Успіх ЗСУ

Вдень 4 грудня на тимчасово окупованому півострові пролунала низка вибухів. Гучно було під Севастополем. Там Україна вдарила по командному пункту окупантів. Неспокійно було й під Євпаторією, де українські сили завдали удару по протиповітряній обороні противника.

Виявляється, одна із вчорашніх "бавовн" трапилася і на складі боєприпасів росіян. Про це офіційно повідомили у СтратКомі Збройних сил.

"Наймасованіша атака на Крим"

Вчорашнє вибухове "шоу" окупанти вже охрестили найбільшою атакою на загарбаний ними півострів. Росіяни заявили про майже 40 безпілотників, які запустили по Криму. Крім того, ворог розповів про 10 ракет, які летіли у бік окупованої території, і які начебто збила їхня "ПВО". Однак ми добре знаємо, що ракети таки долетіли куди треба, а противник як завжди намагається видавати бажане за реальність.

Так, у ЗСУ підтвердили ураження командного пункту під Севастополем. Прилетіти могло й по військовій частині на Юхаріній балці. Крім того, відомо про знищення РЛС у районі Євпаторії. Удар прийшовся також і по окупаційній частині зв'язку.

За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, наразі ще триває збір інформації про кількість та "якість" втрат окупантів у Криму після "бавовна" 4 січня. Допоки не буде офіційного підтвердження, говорити про загибелі російських високопосадовців і генералів під Севастополем зарано.

Полковник прокоментувала і удар по російській ПВО. Вона зазначила, що росіянам тепер знову доведеться її передислоковувати. Повітряний захист окупантів у Криму тріщить по швах.