Сили оборони знищили ешелон ворога в Криму та поцілили по підрозділу окупантів на Запоріжжі
- Українські військові знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму.
- У районі населеного пункту Гірне на Донеччині уражено склад з боєприпасами та матеріально-технічними засобами російських окупантів.
Українські військові 8 січня вразили логістичні об'єкти окупантів на тимчасово окупованих територіях. Так, було знищено ешелон ворога в Криму, а також влучання по підрозділу росіян на Запоріжжі
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Що вдалося атакували українським військовим на ТОТ?
У Генштабі повідомили, що Сили оборони завдали удару по ешелону з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму, щоб ускладнити забезпечення підрозділів угруповання окупантів "Дніпро". Наразі масштаби завданих ворогу збитків уточнюють.
Крім того, з метою зниження бойових спроможностей противника на Оріхівському напрямку, уражено розташування ремонтного підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне (ТОТ Донецької області),
– зазначили військові.
У Силах спеціальних операцій додали, що у ніч на 8 січня їхні підрозділи здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області та АР Крим з використанням ударних БпЛА FP-2.
"Крім того, в Донецькій області, в населеному пункті Гірне ССО здійснили ураження складу з боєприпасами та матеріально-технічними засобами одного з підрозділів 51 ЗВА (загальновійськової армії Росії – 24 Канал)", – підкреслили у ССО.
Також військові показали, як завдавали ворожим військам на ТОТ шкоди.
Як українські військові знищили цілі ворога в Криму та на Донеччині / Відео ССО
Яких ще втрати завдали ЗСУ ворогу останнім часом?
Сили оборони 7 січня уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" в Бєлгородській області, внаслідок чого там виникла масштабна пожежа. Також було уражено склад МТЗ 20-ї мотострілецької дивізії Росії.
Сили безпілотних систем 5 січня знищили російську радіолокаційну систему 9С32 для ЗРК С-300В у Донецькій області. Операцію здійснили "птахи" СБС з 412 бригади "Немезис" за допомогою Middle Strike.
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 січня повідомляв, що російська армія втратила ще 1 400 своїх солдатів за минулу добу. Таким чином загальна кількість втрат окупантів у військах становила близько 1 215 900 осіб.