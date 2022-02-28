ЗСУ вдається відбивати наступи батальйонно-тактичних груп ще на підступах
28 лютого 2022 , 07:47Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські воїми продовжують потужно давати відсіч російським загарбникам. За минулу добу Збройні сили на підступах відбивали наступи ворога та знищили чимало російської техніки.
Через потужну відсіч наших захисників, батальйонно-тактичні групи ворога відмовляються від наступу. Крім того, українські військові знищили понад 5 колон ворожої техніки.
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Варто зазначити, що ці колони знищила одна і та ж бригада.
Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника,
– йдеться в повідомленні Генштабу.
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