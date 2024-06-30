"Це тільки початок": Коваленко розібрав успіхи ЗСУ на фронті

За останній час на полі бою українським військовим вдається досягати чудових результатів. Зокрема, Сили оборони змогли вибити росіян з кількох населених пунктів.

Ця тенденція, звісно, є позитивною та розвиватиметься надалі. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, як на успіх ЗСУ вплинули і дії росіян.

Дивіться також Росіяни планують наступ на Борову: яка ситуація на ділянці фронту та що задумав ворог

Успіхи ЗСУ на фронті

В Інституті вивчення війни повідомили, що українським військовим вдається відкинути ворога від Вовчанська. Крім того, успіхи у Сил оборони є на Куп'янському та Сіверському напрямку в районі Серебрянського лісництва.

Аналітики Deep State зауважили, що нашим захисникам вдалося відбити позиції біля Тернів та Ямполівки.

Лимано-Куп'янський напрямок – це була зона відповідальності групи військ "Центр" (Росії – 24 Канал). Але ще в жовтні їх передислокували під Авдіївку. Вони і сьогодні продовжують брати участь у наступальних діях на Покровському напрямку. Тож Лиманський напрямок залишився без найбоєздатніших підрозділів. Поступово усю цю масу, яка там залишилась, наші військові починають знищувати,

– зазначив Олександр Коваленко.

Українські захисники почали активніше тиснути на позиції ворога зокрема у Серебрянському лісництві та в районі Тернів. Є інформація щодо розширення зони впливу українських воїнів там.

Сили оборони проводять наступальні дії: дивіться на карті

Це тільки початок. Хоч почалося усе в жовтні, коли росіянам не вистачило ресурсу і вони його передислокували на інший напрямок. Це вчергове доводиться, що росіянам не вистачає людського потенціалу. Звідки його забирають – там починаються цікаві події на користь Сил оборони України,

– наголосив Коваленко.

Подібна ситуація, до слова, відбувається біля Часового Яру. Українські військові здійснили низку контратак в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, зумівши повернути деякі позиції. Крім того, в самому Часовому Яру вдалося вибити окупантів з мікрорайону "Канал".