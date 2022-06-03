ЗСУ відбили 20%, – Гайдай каже, що росіяни тепер контролюють лише половину Сєвєродонецька

Українські воїни продовжують боротьбу за Сєвєродонецьк. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що тепер окупанти контролюють половину міста, оскільки наші військові відбили 20% території.

Росіяни зазнають колосальних втрат у боях за Сєвєродонецьк. Окупантам доводиться навіть відправляти у бій кадирівців.

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Техніку та війська росіяни перекидають з інших напрямків

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що через значні втрати окупантам доводиться перекидати сили з різних напрямків на Сєвєродонецьк. Та навіть у цьому в них серйозні проблеми – бойовики з квазіреспубліки на Донеччині не хочуть іти воювати за бойовиків з такого ж утворення на Луганщині.

Відбили 20%. ЗСУ посунули росіян у Сєвєродонецьку, тепер окупанти контролюють близько половини міста. Взяти область за два тижні, як прогнозує британська розвідка, в росіян не вийде. Будемо гнати,

– наголосив Гайдай.

Сергій Гайдай зазначив, що повномасштабна війна триває вже 100 днів. І протягом тих 100 днів окупанти не можуть захопити Сєвєродонецьк, хоча пропагандисти вже кричать про нібито "повний контроль".

Україні потрібна артилерія

Голова ОВА оцінив шанси на повне звільнення Сєвєродонецька. Сергій Гайдай зазначив, що ситуація на фронті динамічна і постійно змінюється, тому казати, що звільнити місто неможливо – не можна.

Однак Гайдай відзначив, що у Сєвєродонецьку та загалом Україні невистачає далекобійної артилерії, щоб посунути артилерію окупантів до кордону.

Сергій Гайдай розповів, що росіяни вже четвертий місяць використовують одну і ту ж тактику. Спершу окупанти годинами обстрілюють позиції наших воїнів, а тоді кидають на позиції роту солдат, здебільшого тих, яких нещодавно мобілізували.

Втілювати свої плани в окупантів частково виходить лише за підтримки авіації та артилерії. Тому далекобійні системи, як зазначає Гайдай, дозволять суттєво змінити ситуацію на фронті.

Бої за Сєвєродонецьк: головне

Російські війська окупували уже майже 95% території Луганщини. Активні бої за Сєвєродонецьк уже точаться кілька днів. 30 травня окупантам вдалося частково прорвати оборону українських воїнів та просунутися у глиб міста, через що почалися вуличні бої.

Станом на 1 червня окупанти захопили 80% території міста. Однак наступної ночі українські воїни змогли відбити кілька кварталів міста. У Генштабі зазначили, що ситуація в місті важка, але контрольована. Наказу про відступ наші захисники не отримували.

2 червня очільник Луганської ОВА повідомляв, що Сєвєродонецьк тримається. За його словами, місто має шанси на швидке звільнення.

Однак в американському Інституті вивчення війни переконані, що через втрати, яких росіян зазнають в боях за Сєвєродонецьк, є ймовірність того, що окупанти просто не матимуть сил для подальшого наступу на Донецьку область. Натомість у випадку захоплення Сєвєродонецька та Лимана, Росія може оголосили про "звільнення" Луганської області.

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