ЗСУ відбили штурми росіян на Харківщині та Донеччині: ворогу довелося відійти

28 червня 2022 , 18:41
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Джерело:

Гентштаб ЗСУ

Росіяни не припиняють наступальних дій на Сході України. Ворог йде в атаку в надії просунутися, але може похизуватися лише черговими втратами.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про поточну ситуацію на фронті. Ворог не відмовляється від проведення штурмових дій, але нашим воїнам вдається ефективно протидіяти ворогу. 

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ЗСУ відбили штурми ворога на Харківщині та Донеччині 

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський