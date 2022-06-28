ЗСУ відбили штурми росіян на Харківщині та Донеччині: ворогу довелося відійти

Росіяни не припиняють наступальних дій на Сході України. Ворог йде в атаку в надії просунутися, але може похизуватися лише черговими втратами.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про поточну ситуацію на фронті. Ворог не відмовляється від проведення штурмових дій, але нашим воїнам вдається ефективно протидіяти ворогу.

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