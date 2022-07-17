ЗСУ відбили ворожі штурми на Слов’янському та Бахмутському напрямках

російські окупанти продовжують намагатися посунути свої позиції на Сході. Завдяки майстерності та героїчності ЗСУ їхні плани провалюються один за одним.

Триває 144 день протистояння України з російськими окупантами. Ворог не припиняє обстрілів наших міст та наступальних дій, але не може похизуватися успіхами у просуванні своїх військ.

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Штурми ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Слов'янському напрямку російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури. Під їхнім вогнем опинилися населені пункти Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка та інші.

Біля населеного пункту Григорівка російські окупанти намагалися йти в наступ. Наші захисники та захисниці завдали їм втрат, тому росіяни відійшли на свої попередні позиції.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив вогневий вплив на наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Росіяни обстріляли райони Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого.

Біля Костянтинівки, Новолуганського та Покровського російські окупанти вдарили зі своєї авіації. Поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського ворог намагався атакувати позиції ЗСУ, але після провалу та великих втрат був змушений рятуватися втечею.

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