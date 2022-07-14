ЗСУ відбили атаки ворога на Харківщині та Донеччині, – Генштаб
14 липня 2022 , 18:47Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові ефективно протистоять російським окупантам. Упродовж 14 липня вони відбили одразу кілька ворожих атак.
Найзапекліші бої відбуваються на Сході та Півдні нашої країни. Про ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 14 липня.
Актуально Ракетні удари по Вінниці та Миколаєву, шалені втрати ворога: основне за 141 день війни
Ситуація на Харківщині
Вороже військо все ще намагається утримати свої позиції на Харківському напрямку.