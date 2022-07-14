ЗСУ відбили атаки ворога на Харківщині та Донеччині, – Генштаб

Українські військові ефективно протистоять російським окупантам. Упродовж 14 липня вони відбили одразу кілька ворожих атак.

Найзапекліші бої відбуваються на Сході та Півдні нашої країни. Про ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 14 липня.

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Ситуація на Харківщині

Вороже військо все ще намагається утримати свої позиції на Харківському напрямку.