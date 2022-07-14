ЗСУ відбили атаки ворога на Харківщині та Донеччині, – Генштаб

14 липня 2022 , 18:47
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові ефективно протистоять російським окупантам. Упродовж 14 липня вони відбили одразу кілька ворожих атак.

Найзапекліші бої відбуваються на Сході та Півдні нашої країни. Про ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 14 липня.

Актуально Ракетні удари по Вінниці та Миколаєву, шалені втрати ворога: основне за 141 день війни

Ситуація на Харківщині

Вороже військо все ще намагається утримати свої позиції на Харківському напрямку. 

 
Автор: Софія Мінджоса