ЗСУ відбили атаку росіян на Харківщині: ворог зазнав втрат і відступив

Російські окупанти далі намагаються здійснити наступ на Слов'янськ з півночі. Деякі з таких спроб закінчуються плачевно для загарбників.

На Слов'янському напрямку ворог здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Воно в Харківській області на кордоні з Донецькою областю на дорозі з окупованого Ізюма на Слов'янськ.

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Для наступу окупанти задіяли окремі підрозділи західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, східного та центрального військових округів.

Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив. Про кількість вбитих чи поранених окупантів, а також знищену техніку ворога в Генштабі ЗСУ поки не повідомляють.

Окупанти встановлюють блокпости

Харківська область є вкрай важливою для окупантів через можливість постачання техніки та особового складу з території Росії – через Бєлгородську область. Відтак вони намагаються втриматися в тих містах та селищах, через які проходять дороги на вже окупований Ізюм, щоб і далі наступати на Донбас.

Саме тому на Харківському напрямку підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ. Також на окупованих територіях посилюють поліцейсько-адміністративний режим.

На Слобожанському напрямку ворог, силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів.

Де ще ворог зазнав втрат

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив.

Наступ на Донбас

22 травня на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони на зазначених напрямках збили один безпілотник типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Водночас на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках українські військові відзначають зниження інтенсивності ведення бойових дій. Натомість фіксують той факт, що ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах. При цьому і далі обстрілює позиції Сил оборони.

Схожа ситуація і на Південнобузькому напрямку – там теж ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій.

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