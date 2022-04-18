ЗСУ відбили нічну спробу прориву російської ДРГ на звільнених територіях Півдня

Російські військові активізували роботу ДРГ на територіях Півдня України, які були звільнені від них. Українські захисники відбили одну з атак окупантів.

Росіяни були змушені відступити під обстрілами

Про активізацію ворожої ДРГ інформує пресслужба Оперативного командування "Південь". Йдеться про те, що окупанти активізувалися у визволених з під них місцевостях.

Варте уваги Ворог атакував Львів – є загиблі та поранені: все, що відомо про ракетний обстріл з боку Росії

Українські захисники повідомляються, що відбили нічну атаку ДРГ росіян. Ворог змушений був відступити під обстрілами.

Вишукуючи різноманітні способи дискредитації, окупанти активізують диверсійну роботу у визволених з під них місцевостях. Так, нічну спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи в тил, нашими підрозділами відбито. Під обстрілом противник відступив,

– йдеться у повідомленні.

До речі – Наступ на Луганщині вже почався, – Гайдай: дивіться відео