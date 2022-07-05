Луганщина тримається: у Білогорівці українські військові відбили штурм противника

Українські військові продовжують гідно протистояти ворогові на Луганщині. Упродовж минулої доби ЗСУ вдалось відбити штурм окупантів у Білогорівці.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також додав, що внаслідок цього ворогові довелось відійти.

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Окупанти хочуть захопити всю Луганщину

Глава ОВА підкреслив, що наразі намагання ворога спрямовані на одну ціль. Вони прагнуть захопити Луганську область повністю, вийшовши на її адміністративні кордони.

Водночас окупанти не змінюють свою стратегію. Вони постійно обстрілюють населені пункти. Їх буквально зрівнюють з землею. Тож, на жаль, ворог продовжує дотримуватись тактики спаленої землі, адже просто так їм ніхто не збирається віддавати території.

ЗСУ все ще обороняють частину Луганщини

Джерела в ОВА повідомляють, що наші військові все ще обороняють незначну частину Луганської області. Це вони роблять для того, щоб основні сили ЗСУ мали час і можливість споруджувати захисні редути. Також відомо про те, що бої на кордонах області продовжують точитись.

Ворог дурить містян на окупованих територіях

Тим часом у Сєвєродонецьку ворог робить усе можливе, щоб повернути до роботи адміністративні установи. У місті вже створили "комендатуру". Вона мала б стати заміною українській місцевій владі. Крім того, окупанти вже займаються пошуком фахівців ЖКГ.

Крім того, загарбники влаштовують перепис дітей у місті. Це вони роблять для того, щоб невдовзі відновити навчальний процес. Як зауважив Сергій Гайдай, окупанти травлять містянам казочки. Мовляв, і навчальний процес 1 вересня відбудеться, і комунікації скоро відремонтують.

Це все брехня, те саме було в Маріуполі – всі бачили, як бігла вода зруйнованими будинками. Єдині, на що здатні окупанти – це тероризувати місцеве населення,

– підкреслив Гайдай.

Глава ОВА додав, що російські військові вже почали шукати активістів, а також родин військових. І в цьому, на жаль, ворогові допомагають місцеві колаборанти.

Після Лисичанська буде Донецьк

У британській розвідці вже поділились прогнозом на те, якими будуть подальші дії ворога. Згідно з даними, якими володіє відомство, російські військові спробують захопити Донеччину. І ця битва буде не менш виснажливою, ніж за Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

У розвідці вважають, що нашим військовим доведеться відступати до шосе Е40. Воно йде зі Слов'янська до Дебальцевого через Бахмут. Ясна річ, що не минеться без запеклих боїв.

Нагадаємо, що 45% території Донецької області перебувають під контролем України. Ворог не може просунутись далі завдяки мужності та незламності наших військових.

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