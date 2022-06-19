ЗСУ відбили штурм окупантів біля Тошківки та Рубіжного: ворог відійшов

19 червня 2022 , 07:34
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Наразі на Донбасі тривають запеклі бої. Ворог намагається брати деякі регіони штурмом, але не має значних успіхів.

Зокрема минулої доби, 18 червня, підрозділи ЗСУ відбили штурм росіян в районі населеного пункту Тошківка. Окупанти відійшли та проводять перегрупування.

До теми Важкі бої біля Оріхового та в Сєвєродонецьку: у Генштабі назвали найгарячіші точки

Неподалік Рубіжного ворог також намагався "намацати" слабкі місця українських позицій й провести розвідку боєм. Російські загарбники провели дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

 

 

Автор: Анастасія Кушпіт