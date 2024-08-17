Кадри вражають: офіцер ЗСУ розповів, як дрони масово відпрацювали по ворогові

Росіяни попри величезні втрати не припиняють спроб штурмувати позиції ЗСУ на Харківщині. Один із найбільших штурмів росіян Сили оборони відбили, він провалився.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко висловив 24 Каналу думку, що з початком операції на Курщині, росіяни отримали завдання будь-що просуватись в Україні.

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Штурм росіян

Федоренко розповів, що росіяни на Харківщині зібрали всю наявну бронетехніку, наварили на неї сараї, як на Донбасі, посадили туди штурмову піхоту та вирушили на штурм. Однак після вдалої роботи української артилерії, протитанкістів, піхоти з ПЗРК, приблизно 90% техніки ворога було знищено.

Картина була наступна. Відкриваються люки сараїв, з нього починають випадати "200-ті", потім поранені й потім певна частина живих. Решта ж техніки, зокрема й засобами БпЛА, була спалена. Лише нашому підрозділу вдалось знищити 4 танки, 3 ББМ, ще 2 танки пошкодити,

– зазначив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Завдання росіян на Харківщині

За його словами, росіяни не залишають спроб окупувати Вовчанськ. Він їм потрібен як плацдарм для подальшого руху на Куп'янськ. Крім того, окупантам важливо дійти до адміністративних меж Харкова, аби взяти під вогневий контроль ствольної артилерії спальні мікрорайони міста.

"Для ворога важливо посилити терор цивільного населення. Вони завдяки цьому отримають певні бали для можливості подальших перемовин з тими країнами, що підтримують Україну. Терористи, про що з ними можна говорити", – зауважив Федоренко.