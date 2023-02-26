ЗСУ частину спалили, частину відбили: окупанти кинули роту танків біля Кремінної та Білогорівки

ЗСУ відбили атаку ворога у Луганській області. Росіяни намагалися штурмувати українські позиції поблизу Кремінної та Білогорівки

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ситуація в регіоні залишається стабільно напруженою, але під контролем Сил оборони.

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Яка ситуація на Луганщині

За його словами, росіяни намагаються штурмувати українські позиції поблизу Кремінної та Білогорівки. 25 лютого це намагалася зробити ворожа піхота, тому що кілька днів українські захисники відбили танковий наступ противника, а техніку спалили.

Він додав, що тим часом на Сватівському напрямку ситуація стабільна. Там ворог наразі не здійснює потужних наступів.

Росіяни втратили цілу роту у Луганській області

Нагадаємо, що 25 лютого Гайдай повідомляв, що у напрямку Кремінної окупанти втратили цілу роту.

За його словами, на Кремінському напрямку була потужна спроба наступу – три російських роти пішли у наступ, але сили оборони там вистояли. З трьох рот лише дві повернулися на свої позиції. Десь близько 70 "200-х" залишили росіяни, стільки ж поранених.

Очільник ОВА також наголосив, що російські війська не припиняють наступи на Сватівському та Кремінському напрямку. При цьому дії ворога залишаються безуспішними. Він також розповів, що на Сватівському напрямку окупанти намагалися піти уперед важкою технікою, але отримали опір і розгорнулись.