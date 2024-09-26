ЗСУ відвойовують позиції біля Вовчанська, на фронті 169 атак: карта бойових дій 26 вересня

Упродовж доби на фронті зафіксували 169 бойових зіткнень. Ситуація на фронті складна та динамічна. Найбільше противник наступав на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони продовжують відвойовувати позиції біля Вовчанська.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 26 вересня. Стежити, як змінюється лінія фронту зручно за допомогою ресурсу DeepStateMAP. Також актуальний звіт опублікував Інститут вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків ISW, українські війська продовжии відвойовувати позиції у Вовчанську у ході контратакувальних дій. Своєю чергою російська армія наступала під Креміноною та Торецьком, Покровськом та просунулась біля Вугледара.

Зазначають, що геолокаційні кадри за 25 вересня свідчать про те, що захисники відновили позиції в межах Вовчанського агрегатного заводу в центрі міста.

Також Сили оборони України наступали у північно-східній частині Вовчанська з боку Тихого вулицями Щорса і Свердлова.

Удари ворога та Сил оборони

Російські військові завдавали авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Ободи, Іскривщина, Графське, Річки, Вовчанськ, Приколотне, Першотравневе, Червоний, Став Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Дружба, Клебан Бик, Костянтинівка, Яблунівка, Воздвиженка, Селідове, Привільне, Богоявленка, Урожайне, Новоандріївка, Кам’янське, Новоукраїнка, Запоріжжя, Зеленівка, Херсон, Бургунка, Садове та Антонівка.

Минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ росіян, один удар по засобу ППО та два – по ракетних і артилерійських системах.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 3 атаки росіян в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.



На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів військом РФ українських позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.



На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Окупанти намагалися просунутись уперед неподалік 7 різних населених пунктів. При цьому основні зусилля здійснювали у районах Греківки та Новолюбівки.



На Краматорському напрямку окупанти Росії атакували 8 разів біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.



На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації здійснили десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.



На Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селидового. Майже половина атак росіян відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався авіаудару керованими авіабомбами.



На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.



На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 8 штурмів українських позицій неподалік Вугледару та Водяного.



На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.



На Придніпровському напрямку російські окупанти двічі атакували українські позиції. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська Росії не виявлено.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями росіяни з території Росії активно застосовують керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів, здійснюють артилерійські обстріли.

Також російські КАБи вибухають і на території Курської області Росії, де триває операція українських військ. За наявною інформацією, за добу військо ворога завдало 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб.