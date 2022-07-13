ЗСУ знищили на Слобожанщині ворожий склад з боєприпасами й окупантів: яскраве відео

російські окупаційні війська прийшли на українську землю без запрошення. Вони мають намір встановити на наших територіях свої порядки.

Втім, щоразу змушені розчаровуватися, адже зробити це без техніки, боєприпасів та й достатньої кількості особового складу – завдання зі списку "неможливо". До такого стану їх доводять наші воїни зі Збройних Сил України, вони спроваджують окупантів додому, і більшість – в пакетах. Один із моментів знищення складу противника з боєприпасами та самих окупантів показали на відео Сили територіальної оборони ЗСУ.

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ЗСУ знищили черговий ворожий склад та окупантів

На опублікованих кадрах ворожий склад з боєприпасами, технікою і російськими окупантами на Слобожанщині "до" та "після" роботи ЗСУ.

Операцію зі знищення провели бійці 112 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ разом із артилеристами з іншого підрозділу ЗСУ.

Як зазначили у відомстві, на Слобожанщині було спекотно.

Момент знищення: яскраве відео

Свіжі втрати ворога станом на 13 липня

росіяни зазнають шалених втрат у живій силі та техніці на українській землі. Завдяки злагодженій роботі та професіоналізму наших захисників до лав "двохсотих" 37 570 загарбників. Лише за останню добу ЗСУ вдалося ліквідувати 100 російських бійців. Загальні втрати окупантів від початку війни виглядають так:

особового складу – близько 37 570 осіб;

танків – 1649 одиниць;

бойових броньованих машин – 3832 одиниці;

артилерійських систем – 839 одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засобів ППО – 109 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 188 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 678 одиниць;

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів /катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 одиниці;

спеціальної техніки – 67 одиниць.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що найбільше втрат ворог зазнав на Миколаївському напрямку.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.

Зверніть увагу – деталі про бойові дії на всіх напрямках від Генштабу на 140 день війни: дивіться відео