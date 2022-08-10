ЗСУ влучили по 2 опорних пунктах росіян за понад 40 кілометрів від Херсона

Бійці ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по позиціях окупантів на Півдні. 9 серпня вони вдарили по 2 опорних пунктах загарбників за понад 40 кілометрів від Херсона.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні лишається напруженою та складною, проте її розвиток повністю перебуває під контролем сил оборони.

Окупанти продовжують вести бойові дії на займаному рубежі оборони. Суттєвих змін у складі та положенні підрозділів ворожих військ поки немає.

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Захисники знищили купу ворожої техніки на Півдні

Загарбники 9 серпня намагалися повернути втрачене положення. Для цього ворожий десантно-штурмовий взвод намагався провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Проте успіху росіяни не мали, тож були змушені відступити.

Також вони обстріляли важкою ствольною артилерією 152 калібру Криворізький район, поблизу Великої Костромки. На щастя, ця атака минула без людських втрат. Снаряди прилетіли по сільськогосподарських площах обійшлося без людських втрат.

Загалом протягом дня ворог завдав 2 ракетних та 3 авіаційних ударів по позиціях українських захисників. Також вони випустили 5 крилатих ракет типу "повітря - повітря" по літаках Повітряних сил, які їх атакували. Однак втрат української авіації окупанти не завдали.

Натомість результатом 7 авіаційних ударів ЗСУ стало влучання по:

5 осередках живої сили, озброєння та техніки росіян у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах;

2 опорних пунктах за понад 40 кілометрів від Херсону.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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