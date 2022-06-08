ЗСУ воюють за кожен сантиметр Сєвєродонецька, – Гайдай закликав не поширювати фейк про зраду

Гайдай розповідає, що зараз у Сєвєродонецьку точаться жорстокі бої, адже ЗСУ воюють за кожен сантиметр міста. Він закликав людей не поширювати фейків про зраду і здачу міста ворогам.

Голова Луганської ОВА обурливо висловився через брехню, яку розповсюджують люди про начебто здачу Сєвєродонецька росіянам. Він закликав не вигадувати зради й не псувати настрій українським військовим, які щосекунди борються за кожен сантиметр міста.

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У Сєвєродонецьку точаться запеклі бої, наші захисники воюють за кожен сантиметр міста!! Слідкуйте за висловлюваннями. Не розводьте зраду. Не псуйте настрій ЗСУ! Ніхто не збирається здавати Сєвєродонецьк!

– наголошує Сергій Гайдай.

Очільник Луганщини також розповів, що трасу Лисичанськ – Бахмут російські окупанти не контролюють, але сильно обстрілюють. Цією дорогою українці зараз не користуються, бо вона надто небезпечна.

Тим часом плани росіян не змінилися. Вони планують захопити Сєвєродонецьк до 10 червня. Для цього вони перекинули на зазначений напрямок усі свої сили. Також російські загарбники знову планують форсувати річку Сіверський Донець, щоб створити плацдарм для наступу.

Ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Лиманському напрямку ворог хотів розвідати позиції ЗСУ під час бою у напрямку Райгородка. Йому це не вдалося.

На Бахмутському напрямку росіяни частіше застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Загарбники завдали авіаударів вертольотами Ка-52 біля Покровського, Відродження і Яковлівки. Окрім того, росіяни обстрілювали райони населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдяки злагодженій праці підрозділів ЗСУ, ворога вдалося відкинути з Нагірного, куди він намагався прорватися.

ЗСу успішно захищають Сєвєродонецьк, бойові дії наразі тривають. Біля Тошківки ворог намагався наступати, але успіху не зазнав. Те саме відбулося в напрямку Устинівки – українські захисники відкинули окупантів.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали райони населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Опитне. ворожий авіаційний удар зафіксували по Нью-Йорку та ракетний – по Кураховому.

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