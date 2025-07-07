ЗСУ вразили російський завод з виробництва боєприпасів під Москвою
- ЗСУ вразили російський завод з виробництва боєприпасів у Московській області, спричинивши серію вибухів у районі міста Краснозаводськ.
- Атака була спрямована на зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.
Сили оборони України вразили ворожий завод з виробництва боєприпасів у Московській області. Зафіксовано серію вибухів у районі міста Краснозаводськ і рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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У Генштабі розповіли про атаку
Захисники України здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області Росії в ніч на 7 липня. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони зробили це в рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів.
На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів і боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed,
– пояснили військові.
У Генштабі повідомили про фіксацію серії вибухів у районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Наразі результати вогневого ураження уточнюються.
Раніше дрони ГУР атакували Ільський НПЗ імені Шамара у Краснодарському краї. Джерела повідомляли про влучання в один з технологічних цехів підприємства.