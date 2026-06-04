Перша в історії операція: ЗСУ взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт

Українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який окупанти перетворили на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків "Шахедів".

Про це в четвер, 4 червня, повідомив 1 Окремий центр безпілотних систем СБС ЗСУ.

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Які результати операції СБС?

Військові зазначили, що це перша в сучасній історії операція такого типу, а її мета – планомірно випалити ворожу інфраструктуру та зробити функціонування аеродрому неможливим.

Наші оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі,

– йдеться в повідомленні.

Паралельно бійці ведуть полювання на мобільні вогневі групи та засоби ППО окупантів – це змушує ворога скасовувати вильоти.

Бійці взяли ДАП під вогневий контроль: дивіться відео

Окрім цього, дрони б'ють по інженерній техніці, паливних заправниках та логістичних вузлах. За словами СБС, йдеться про повну деградацію аеродромної екосистеми.

Результат нашої роботи – ліквідовані установки "Шахедів", знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна,

– додали військові.

Як заявив офіцер 1-го окремого центру СБС Серафим "Фалько" Гордієнко, вогневий контроль Донецького аеропорту став прикладом асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника.

За словами підрозділу, тепер Донецький аеропорт фактично перетворився на пастку для ворога, а безпечного тилу для окупантів не існує.

Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу

У ніч на 3 та 4 червня Сили оборони України завдали чималих збитків російським окупантам. Зокрема, військові вгатили по прикордонному сторожовому кораблю проєкту 10410 "Светляк". На момент атаки він перебував в акваторії Азовського моря.

Також під прицілом опинився район зосередження озброєння та військової техніки окупантів поблизу Новоєгорівки, що в Харківській області та пункт управління противника в районі Очеретиного на Донеччині.

Окрім цього, українські сили завдали успішного удару по території порохового заводу "Еластік" у Рязанській області. Після атаки на об'єкті розгорілась пожежа, охопивши територію у понад 400 квадратних метрів.