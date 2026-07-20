Планували непомітно просочитися в тил: ЗСУ взяли в полон 64 окупантів

Військові 225 окремого штурмового полку заявили про захоплення в полон 64 російських окупантів, які планували непомітно просочитися в тил українських позицій.

Про це йдеться в дописі 225 ОШП.

Як військові взяли окупантів у полон?

Бійці полку провели зачистку від інфільтрованих груп противника в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки на Запоріжжі.

За словами військових, російські окупанти планували шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати свої прапори для чергових пропагандистських роликів про "захоплені" села.

Натомість росіяни опинилися в полоні.

Результат операції – 64 російські військовополонені. 64 окупанти поповнили обмінний фонд України. 225 окремий штурмовий полк продовжує працювати. Слава Україні!

– йдеться в повідомленні.

Військові захопили у полон 64 окупантів: дивіться відео

До слова, капітан танкового батальйону 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Ірина Голуб розповіла 24 Каналу, що останнім часом росіяни дедалі частіше здаються в полон Силам оборони.

Також частими стали випадки, коли на фронт потрапляють юні росіяни – віком до 25 років. Основна мотивація, чому вони пішли на війну, з її слів, криється в можливості отримати гроші за підписання контрактів та розв'язати свої проблеми.