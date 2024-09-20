Їв жаб і очерет: ЗСУ врятували російського військового на одному з островів Херсонщини

Українські військові у Херсонській області врятували та взяли в полон ще одного російського військового. Цей окупант перебував на одному з островів у дельті Дніпра та залишився без їжі та води.

Через це росіянин був змушений харчуватися жабами та очеретом. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Цікаво Командувач Сухопутних військ показав поповнення обмінного фонду на Курщині: гарячі кадри

Як росіянина врятували з острова у Херсонській області

Юрій Бутусов розповів, що Андрєя Алимова 2002 року народження командування з 61 окремої бригади морської піхоти відправило на острів на 21 день з одним сухпайком. Однак зрештою окупант провів там три місяці, харчуючись жабами та корінням очерету та п'ючи воду з Дніпра.

Окрім цього, Алимов також зазнав поранення у ногу. Чоловік довго не хотів здаватися в полон, бо до останнього сподівався, що за ним прийдуть свої.

Зрештою, коли нога в окупанта стала зовсім поганою, Алимов, побачивши український дрон, вийшов на пірс з табличкою "Можна щось поїсти, сил нема". Це був український дрон моделі "Баба Яга".

Росіянин Андрєй Алимов розповів, як його врятували ЗСУ / Відео з телеграм-каналу Юрія Бутусова

Спочатку літальний апарат містив гранату, однак побачивши табличку, викинув снаряд в іншому місті й повів російського військового до місця, де інший дрон скинув йому дві пляшки з водою, пачку печива та рятувальний жилет.

Потім дрон, оснащений ліхтариком, провів Алімова через річку через темряву. Коли він дістався берега, йому надали необхідні предмети одягу, зокрема футболку, светр, шкарпетки та капці. Йому надали медичну допомогу: нагодували, напоїли, дали знеболювальне й антибіотики, а потім поклали в ліжко. Сам росіянин свідчить, що під час цього процесу його не били та не знущалися з нього.