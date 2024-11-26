Сили оборони зачистили Куп'янськ, – DeepState

Напередодні, 13 листопада, російські загарбники прорвалися у Куп'янськ на Харківщині. Наразі українські захисники вже завершили в місті зачистку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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ЗСУ зачистили Куп'янськ від окупантів

Вночі 26 листопада аналітики повідомили, що Сили оборони завершили зачистку Куп'янська.

Яка ситуація на полі бою: дивіться карту

Зауважимо, раніше командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 бригади розповів, що окупанти скористались густим туманом, щоб просунутись до меж житлової забудови. Однак, наші захисники завадили ворогу закріпитися.

Нещодавно начальник Генштабу наголосив, місто надійно обороняється. Анатолій Баргилевич заявив, що всі російські атаки на Куп'янськ відбиті, противник знищений. Також підкреслив, на цей час загрози місту немає.

Окрім того, Баргилевич зазначив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, аби посилити угруповання військ та наростити його.

До слова, у DeepState повідомляють, що ворог просунувся біля Новомлинська, Дальнього, Костянтинопольського, а також у Роздольному, Петрівці та Кураховому.