Збройні сили України захопили в полон командира танкового батальйону ворога. Танк Леоніда Щеткіна українські військові підбили, але окупант дивом вижив.

Українські захисники дають відсіч російському ворогу. Вони знищують як самих окупантів, так і їхню техніку. Крім того, беруть противників у полон.

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ЗСУ захопили в полон командира танкового батальйону ворога

Хто нападає на Україну: командир танкового батальйону 35-ї мотострілецької бригади міста Олейськ Центрального військового округу армії Росії майор Щеткін Леонід Петрович,

– повідомили військові.



Так виглядає росіянин, який прийшов вбивати українців / Фото ОК "Північ"

Про найманця держави-агресорки відомо таке: він – випускник Казанського військового танкового училища, одружений, має двох дітей. Його танк підбили ЗСУ, однак росіянин дивом залишився живим. Тепер він – у полоні українців.



Документи росіянина / Фото ОК "Північ"

Нагадаємо, станом на ранок 26 лютого українські захисники знищили 3 500 росіян, ще приблизно 200 окупантів потрапили в полон.

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